Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Власти Петербурга объяснили, как будут следить за тем, соблюдают ли горожане и предприниматели запрет на массовые сборища в Новый год, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам вице-губернатора Евгения Елина, в Петербурге уже развёрнут ситуационный центр.

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«Никаких тотальных проверок мы не планируем, но тем не менее мы определили объекты, которые представляют наибольший риск для нас — в первую очередь объекты, где возможно проведение несанкционированных массовых мероприятий с наибольшим количеством людей», — пояснил чиновник.

Елин подчеркнул, что у Смольного стоит задача не столько закрыть заведение, где собралось много людей, сколько предотвратить само собрание. В Северной столице ради этого будут работать горячие линии.

«Рабочие команды сформированы будут, которые смогут выехать в случае злостного нарушения порядка. Если столкнемся с факторами демонстративными», — сказал Елин.

Он призвал предпринимателей не рисковать ни посетителями, ни своим бизнесом. «Как правило, нас слышат», — заметил Евгений Елин.

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Напомним, в Петербурге с 25 декабря по 29 декабря 2020 года и с 4 по 10 января 2021 года общепит сможет работать только до 19:00. С 30 декабря по 3 января он будет полностью закрыт. С 30 декабря по 10 января также будут закрыты все музеи, театры, концертные площадки и галереи.

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