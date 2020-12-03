Краснодар, , 12:58 — REGNUM Церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям состоялась 3 декабря в Краснодаре на Всесвятском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Цветы к памятнику защитникам города возложили председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, заместитель главы города Валерий Карасёв, глава администрации Западного округа Дмитрий Водолацкий, депутаты городской Думы, казаки.

Сегодня же церемонии возложения цветов и венков к военным мемориалам проходят во всех округах Краснодара. Также в городе организованы онлайн-акции, посвященные Дню Неизвестного Солдата — проекты «Марафон памяти», «Письмо с фронта», жители города принимают участие во Всероссийском уроке памяти.

День Неизвестного Солдата в России отмечают 3 декабря, памятную дату учредили в 2014 году в память о безымянных героях Отечества.