Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Участники акции, организованной Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ», отдадут дань уважения памяти Неизвестных Солдат, павших в боях Великой Отечественной войны.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, акция «День памяти», посвященная Дню Неизвестного Солдата, пройдет 4 декабря в 13:30 мск у памятника студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы войны. В ней примут участие преподаватели и руководители вуза, преподаватели и студенты Военного учебного центра СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также представители администрации Петроградского района.

У памятника будет выставлен почетный караул, взвод студентов ВУЦ торжественным маршем пронесет знамена. Участникам акции расскажут о боевому пути 3-й дивизии народного ополчения Петроградского района, в составе которой воевали преподаватели, сотрудники и студенты ЛЭТИ.

«Лэтишники храбро воевали в составе лыжных батальонов, в десантах морской пехоты, в артиллерии, в авиации, на флотах, в партизанских отрядах, на всех фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в обороне Сталинграда и штурме Новороссийска, освобождении Прибалтики от фашистов. Митинг памяти — это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину», — рассказал об акции начальник Военного учебного центра СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Максим Четвериков.

В завершении акции участники почтят память Неизвестных Солдат, павших в боях Великой Отечественной войны, минутой молчания и возложением венков и цветов к памятнику студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы войны.