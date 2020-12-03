Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Санкт-Петербургский Горный университет вслед за другими федеральными вузами Северной столицы переходит на дистанционное образование в связи со сложной эпидемической ситуацией.

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Приказом ректора Горного университета Владимира Литвиненко с 5 декабря будет запрещена учебно-консультационная деятельность, связанная с пребыванием студентов на территории учебных корпусов. «Доступ студентов на территорию учебных корпусов полностью прекращается», — сообщили в вузе.

Ректор распорядился обеспечить всех иностранных студентов, не имеющих возможности для удаленного обучения, необходимой компьютерной техникой.

В то же время преподаватели и сотрудники вуза, занятые научной работой непрерывного цикла, продолжат ее с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Ректор также поручил усилить контроль за организацией питания обучающихся, проживающих в общежитиях Горного.

Ранее большинство вузов Петербурга уже перешли на удаленные технологии обучения.

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