Саратов, , 09:15 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 3 декабря, у 27 916 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 255 жителей региона, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений. Минувшим днем заболели 249 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 742 человека, за сутки — 189 пациентов. Всего скончались 250 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все пациенты за последние 24 часа заразились контактным путем. Самое большое количество инфицированных в возрасте старше 60 лет — 67 человек, от 40 до 49 лет — 46 заболевших, 29 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 23 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 792,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в вакцинации от коронавируса в Саратовской области планируется задействовать порядка 66 медучреждений. Для них уже закуплено 118 единиц холодильного оборудования. В декабре в регион ожидается поставка более 2,5 тыс. доз вакцины.

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