Саратов, , 08:17 — REGNUM К проведению массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции готовятся в Саратовской области. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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В вакцинации планируется задействовать порядка 66 медучреждений области. Для них уже закуплено 118 единиц холодильного оборудования. В декабре в регион ожидается поставка более 2,5 тыс. доз вакцины. Ответственным за ее доставку и хранение определен «Саратовский аптечный склад». До конца года его доукомплектуют спецтранспортом по доставке вакцин до медицинских организаций, а также приобретут три единицы морозильного оборудования со специализированными хладоэлементами.

ИА REGNUM ранее сообщало, до 10 декабря ожидается поставка вакцины от коронавирусной инфекции в Саратовскую область.

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