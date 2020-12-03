Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Данные по испытанию вакцины от COVID-19 предоставит медицинскому регулятору США — FDA и потом в научный журнал, где ученые смогут дать рецензию данному препарату, американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech. Об этом 3 декабря сообщил представитель Pfizer.

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«Как сообщило FDA, в первой половине декабря состоится публичная встреча Консультативного совета по вакцинам и аналогичным биопродуктам (VRBPAC), на этой встрече Pfizer и BioNTech представят данные по безопасности и эффективности, уже поданные в FDA, и ответят на вопросы членов комитета», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель добавил, что компании Pfizer и BioNTech намерены передать данные по эффективности и безопасности своего препарата из данного исследования в научный журнал для проведения оценки со стороны экспертов после того, как FDA закончит анализ этих данных.

В то же время, он не уточнил сроков, когда это произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что вакцина от коронавируса будет распространяться в Италии централизованно и будет бесплатной для всех граждан