Москва, , 08:49 — REGNUM Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что в России появились предпосылки выхода на плато по COVID-19 в ближайшее время.

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"В эту волну пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение», — цитирует его ТАСС.

Врач уточнил, что это также связано и с более активным формированием коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России выявлен 2 347 401 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 41 053 пациента, выздоровели — 1 830 349.

Отметим, что, по официальным данным, 1 декабря в России выявлено 26 402 случая заражения коронавирусом, 2 декабря — 25 345. Рекорд по новым случаям заражения был зафиксирован 27 ноября — 27 543.

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