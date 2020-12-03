Сухум, , 08:46 — REGNUM 112 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 2 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 493 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 112 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 115 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 20 человек. Дополнительно 40 пациентов с коронавирусной инфекцией разместили в мобильном госпитале Минобороны РФ в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии четыре человека.

Всего в Абхазии, по данным штаба, выявили 6204 носителя SARS-CoV-2. Из них 4183 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 84 пациента с диагнозом COVID-19. 1 ноября в Абхазии в ходе 396 тестирований выявили 122 носителя SARS-CoV-2, что стало новым «рекордом» для республики.

Стоит отметить, что в Абхазии действуют карантинные меры для защиты населения от коронавируса. Запрещены массовые мероприятия в помещениях, ограничено количество участников на похоронах и свадьбах, учебные заведения закрыты.

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