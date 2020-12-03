Олбани, США, , 05:05 — REGNUM Вакцину от COVID-19, разработанную американской фармкомпанией Pfizer и ее немецкой организацией BioNTech, получит штат США для вакцинации 170 тысяч человек, заявил глава региона Эндрю Куомо в ходе пресс-конференции.

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По его словам, партия препарата может поступить в штат до 15 декабря. Такое количество доз рассчитано исходя из численности населения региона и числа доступных по всей стране доз вакцины.

Всего власти США собираются распределить до конца года 40 млн доз среди 20 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря, в ходе телеконференции ООН, была представлена российская вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

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