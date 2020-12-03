Южно-Сахалинск, , 03:10 — REGNUM На Сахалине инфекционный госпиталь на 30 коек, который возводится по соглашению между губернатором области Валерием Лимаренко и и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, готов на 85%. Сдать его обещают 20 декабря. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в режиме видеосвязи, сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков.

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В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции госпиталь будет принимать на лечение от COVID-19 как военнослужащих, так и гражданских жителей Сахалина. Площадь инфекционного отделения составляет 4 тыс. кв. метров. В нём будут одноместные и двухместный палаты, оборудованные всем необходимым.

На стройке в круглосуточном режиме работают более 700 специалистов и 50 единиц техники.

«Я уверен, что руководство Минобороны будет внимательно следить за сроками и качеством исполняемых работ. Успехов вам и всего хорошего, спасибо большое за это важное дело», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал 2 декабря вице-премьеру Татьяне Голиковой.