Москва, , 16:58 — REGNUM Масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал 2 декабря вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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В ходе совещания глава государства отметил, что в России уже произведено порядка двух миллионов доз первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал Путин, отметив, что прежде всего вакцину должны получить люди из групп риска — врачи и учителя.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к масштабной вакцинации», — обратился президент к вице-премьеру.