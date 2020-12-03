Сараево, , 02:43 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 2 декабря за последние 24 часа, согласно 3396 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 44 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Заражение было подтверждено у 896 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 349 жителей Республики Сербской.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 90 000 случаев заражения коронавирусом и 2772 инфицированных скончались.