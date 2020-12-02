Москва, , 23:51 — REGNUM Систему распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы планируется внедрить в 2021 году. Об этом сообщил 2 декабря заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, система позволит пассажирам с банковской картой, соединённой с системой биометрических данных, свободно проходить через турникеты. Оплата за проезд будет списываться автоматически.

«На своих сотрудниках мы уже тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, не буду их называть. Мы даём только инфраструктуру, связанную с биометрией, а платёжные данные хранятся только в банках», — отметил Ликсутов.

Заместитель мэра напомнил, что камеры, распознающие лица, установлены уже на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца. При этом система может распознавать даже лица в защитных масках, подчеркнул он.

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