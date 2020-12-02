Подгорица, , 23:49 — REGNUM В Черногории 2 декабря за последние 24 часа, согласно 1 856 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 502 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

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1 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что от коронавируса скончалось 6 пациентов из Подгорицы, Андриевицы, Будвы, Бара, Биело Поля и Никшича, из которых самому старшему было 83 года (1937 г. р.), а самому младшему 55 лет (1965 г. р.).

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество смертельных случаев в Черногории составляет в настоящее время 510 человек.