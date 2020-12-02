Нью-Йорк, США, , 19:36 — REGNUM Объем зарубежного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к марту 2021 года составит как минимум 40 млн доз ежемесячно, заявил 2 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на мероприятии на полях специальной сессии Генассамблеи ООН.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» Sputnikvaccine.com

«Мы полагаем, что сможем увеличить значительно, и к марту мы будет производить как минимум 40 миллионов доз в месяц. Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент», — цитирует слова Дмитриева агентство РИА Новости.

При этом позже в фонде уточнили, что речь идет о производстве вакцины на зарубежных площадках.

Кроме того, Дмитриев сообщил, что после насыщения внутрироссийского рынка российские производители планируют начать поставки вакцины на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» Россия получила от более чем 50 стран мира.

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