Москва, 2 декабря 2020, 17:24 — REGNUM Подготовительные мероприятия для начала массовой вакцинации населения от коронавируса в России будет завершены уже на текущей неделе. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова доложила 2 декабря президенту России Владимиру Путину.
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По её словам, профильные ведомства совместно с производителями вакцины оценили возможности по её производству и на данный момент завершают подведение итогов. Есть возможность начать масштабную вакцинацию в стране уже в декабре, сообщила вице-премьер.
Голикова подчеркнула, что вакцинация граждан препаратом «Спутник V» будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе. В настоящее время оцениваются первые приоритетные группы населения, которые смогут первыми получить вакцину. В их число войдут врачи и педагоги.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин поручил Татьяне Голиковой начать вакцинацию от коронавируса в России уже на следующей неделе.
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