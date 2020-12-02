Москва, , 17:24 — REGNUM Подготовительные мероприятия для начала массовой вакцинации населения от коронавируса в России будет завершены уже на текущей неделе. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова доложила 2 декабря президенту России Владимиру Путину.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

По её словам, профильные ведомства совместно с производителями вакцины оценили возможности по её производству и на данный момент завершают подведение итогов. Есть возможность начать масштабную вакцинацию в стране уже в декабре, сообщила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что вакцинация граждан препаратом «Спутник V» будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе. В настоящее время оцениваются первые приоритетные группы населения, которые смогут первыми получить вакцину. В их число войдут врачи и педагоги.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин поручил Татьяне Голиковой начать вакцинацию от коронавируса в России уже на следующей неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе