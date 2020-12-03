Архангельск, , 06:18 — REGNUM Состоялась закладка шхуны на верфи «Поморского товарищества судостроения» яхтсмена Евгения Шкарубы. Как в Архангельской области появились несколько верфей народного судостроения, Шкаруба рассказал автору ИА REGNUM Владимиру Станулевичу.

Руководитель Агентства по развитию Архангельской области М.Заборский и Е.Шкаруба на закладке поморской шхуны © М.Заборский

Люди хотят вспомнить, кто они, откуда их корни, как они связаны с водой, рекой и морем, восстановить традиции судостроения, считает Евгений Шкаруба. Работающие на верфи волонтеры в числе порядка 20 человек приехали, движимые живым интересом к этому делу, из разных городов, в том числе из Новокузнецка, Волгограда, Тюмени, Воронежа, Новосибирска. Есть среди них и высококлассные мастера. Но если шхуна будет коммерческим проектом, где гарантия, что деньги не уведут ее из Архангельска?

«Судно будет собственностью некоммерческой организации «Товарищество поморского судостроения», в уставе которой записано, что цель товарищества — сохранение и развитие судостроения в Поморье. Порт приписки юридически и фактически будет Архангельск — это будет связующей нитью судна и города», — говорит Евгений Шкаруба.

В какие моря будет ходить это судно, читайте в материале Владимира Станулевича «Антарктида, Шпицберген и киль из семи пластей лиственницы».