25 ноября 2020 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 21:18 — REGNUM Состоялась закладка шхуны на верфи «Поморского товарищества судостроения» яхтсмена Евгения Шкарубы. Об этом он рассказал ИА REGNUM:

Руководитель Агентства по развитию Архангельской области М.Заборский и Е.Шкаруба на закладке поморской шхуны © М.Заборский

Владимир Станулевич: Почему в Архангельской области вдруг появились несколько верфей народного судостроения? Одну основали Вы, другую, на Мосеевом острове, Глеб Плетнев, третью на родине Ломоносова — Курострове, создает Николай Выморков?

Евгений Шкаруба: Люди хотят вспомнить кто они, откуда их корни, как они связаны с водой, рекой и морем. Восстановить традиции судостроения.

Владимир Станулевич: Волонтеры работающие на верфи, кто они?

Евгений Шкаруба: Волонтеров человек 20, они из Архангельска, Северодвинска, Вологды, Новокузнецк, Вологоград, Тюмень, Воронеж, Томска и Новосибирска. Их привел интерес, а не желание сделать свою верфь. Треть — профессионалы, которым смело можно доверить строительство судна. Трое — высококлассные столяры из Архангельска.

Владимир Станулевич: Если не секрет, из чего сделан киль?

Евгений Шкаруба: Он склеен эпоксидным клеем из семи лиственничных пластей.

Владимир Станулевич: Летом Вы путешествовали по Мезени на мезенских лодках. Что увидели положительного, а что не порадовало?

Евгений Шкаруба: Минус то, что не все местные жители хранят историческое наследие, которое им досталось — столетние избы. Понятно, что стеклопакеты у них появляются для экономии дров, но, к сожалению, в России нет денежных стимулов сохранять традиционный облик дома.

Владимир Станулевич: А много осталось на Мезени мастеров шьющих лодки?

Евгений Шкаруба: Я не искал специально этих умельцев, но их мало и остается все меньше. Традиционные лодки вытесняет металл и пластик.

Владимир Станулевич: Вы, наверное, знаете историю копии петровского фрегата «Штандарт»? На его строительство в Санкт-Петербурге собрали деньги, построили и после этого появились проблемы с морским регистром. Фрегат и его капитан Владимир Мартус, вынуждены были перебраться в Европу. Сейчас регистр в России получен, но Мартус осел в Гамбурге и вряд ли вернется в Россию.

Евгений Шкаруба: Да, я знаю историю корабля «Штандарт», мы работаем по получению регистра.

Владимир Станулевич: Если шхуна будет коммерческим проектом, где гарантия что деньги не уведут ее из Архангельска?

Евгений Шкаруба: Судно будет собственностью некоммерческой организации «Товарищество поморского судостроения», в уставе которой записано, что цель товарищества — сохранение и развитие судостроения в Поморье. Порт приписки юридически и фактически будет Архангельск — это будет связующей нитью судна и города.

Владимир Станулевич: Куда Вы мечтаете сходить на этой шхуне?

Евгений Шкаруба: Шхуна будет иметь повышенную мореходность, комфортность и надежность. Мы планируем, что оно будет работать в суровых водах Арктики и Антарктики. Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Антарктида.