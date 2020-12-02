Кейптаун, , 15:21 — REGNUM Премьер-министр Эсватини Амброза Дламини был переведён в больницу в ЮАР для лечения от COVID-19. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на постановление правительства Эсватини.

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В соответствии с постановлением, политика перевели на лечение в соседнюю ЮАР, чтобы ускорить его выздоровление.

Премьер-министр Дламини заразился коронавирусом в ноябре. В то время он заявлял, что у него не было симптомов и он чувствовал себя хорошо, соблюдая режим самоизоляции дома.

По данным министерства здравоохранения Эсватини, к настоящему времени в стране подтверждено 6442 случая заражения коронавирусом и 122 случая смерти от COVID-19.