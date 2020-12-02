Москва, 2 декабря 2020, 13:05 — REGNUM Решение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём остаётся за руководителями регионов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это решение региональных властей», — сказал Песков.
Он напомнил, что официально 31 декабря 2020 года в России является рабочим днём.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил главам регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днём.
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