Москва, , 12:27 — REGNUM Выводы о том, что перенесенная коронавирусная инфекция приводит к преждевременному старению, делать еще слишком рано. Об этом сообщил директор российского Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко.

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«По теме долгосрочного влияния коронавируса на организм человека с точки зрения старения слишком мало серьезных научных исследований», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что пандемия длится меньше года, поэтому еще некорректно говорить о том, что уже известно о долгосрочных последствиях перенесенной инфекции, некорректно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова со ссылкой на результаты медицинского исследования сообщила, что коронавирусная инфекция провоцирует преждевременное старение организма.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов», — сказала она.

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