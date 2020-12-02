Казань, , 12:12 — REGNUM В Татарии по информации на 2 декабря носителями коронавируса числятся 10 514 человек, за сутки заболели еще 90 жителей. Минувшим днем были инфицированы 85 человек. Всего выздоровели 9 215 пациентов, за сутки — 76 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 138 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения — контактные. За сутки в стационары госпитализировали 17 пациентов, 73 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 22 человек, 21 — в возрасте от 50 до 60 лет, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 35 инфицированных, 33 — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, два жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. По состоянию на 2 декабря погибшими числятся 138 человек. Одним из погибших был 79-летний мужчина. Вторая жертва ковида — 64-летний пациент.

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