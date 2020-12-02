Казань, , 08:09 — REGNUM Два жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. По состоянию на 2 декабря погибшими числятся 138 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Одним из погибших был 79-летний мужчина. Пациента госпитализировали в больницу с новой коронавирусной инфекций. Вторая жертва ковида — 64-летний пациент. Больного доставили в стационар с пневмонией. Состояние мужчин ухудшалось на фоне обострившихся сопутствующих заболеваний. Причины смерти установили по итогам патологоанатомической экспертизы. Вирус обнаружен.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители Татарии стали в шесть раз чаще звонить на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции. В день принимают около 1,2 тыс. звонков.

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