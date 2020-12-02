Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждено 82 летальных случая от COVID-19, сообщили 2 декабря в федеральном оперативном штабе. Это всего на три случая меньше, чем сутками ранее, когда был повторно установлен печальный рекорд смертности в Петербурге — 85 смертей за сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Смертность от ковида в Северной столице по итогам 1 декабря вновь оказалась самой высокой в стране. В Москве накануне скончалось 75 человек, а в целом по России — 589 человек, что стало максимумом за время пандемии.

За последние сутки в Петербурге выявили 3684 новых носителя коронавирусной инфекции. Это на 13 случаев меньше, чем днем ранее. Уровень в более чем 3 тысячи зараженных ежесуточно держится в Петербурге с 24 ноября.

Общее количество инфицированных с начала пандемии в Петербурге достигло 133 288 человек. Выздоровели 75 064 человека, в том числе 1873 пациента выписаны за последние сутки. Список жертв ковида в Петербурге составляет 5599 человек, а летальность болезни — 4,2%.

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