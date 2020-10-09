Саратов, , 15:46 — REGNUM В администрации Саратова сегодня, 9 октября, состоялось финальное заседание отборочной комиссии открытого конкурса на лучший эскизный проект и макет памятника военной медицинской сестре. Члены комиссии осмотрели и оценили всего восемь работ. В ходе тайного голосования в финал вышел проект саратовского скульптора Владимира Пальмина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект в ближайшее время рассмотрят в Градостроительном совете. После этого свяжутся с разработчиком, чтобы скульптор уточнил сроки и технические возможности создания памятника.

Памятник военной медсестре запланировали установить перед медицинским колледжем до конца текущего года, когда отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

ИА REGNUM ранее сообщало, в поселке Ровное Саратовской области в преддверии Дня Победы проводили реконструкцию мемориального комплекса «Молчащий колокол». На мемориале увековечены имена не вернувшихся домой защитников Отечества — жителей поселка Ровное.

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