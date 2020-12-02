Богота, , 07:10 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 7986 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 1 324 792. Также за 1 декабря в Колумбии умерли еще 168 человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на колумбийской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 36 934 пациента.

Отмечается, что в Колумбии уже смогли выздороветь 1 217 647 человек. При этом в стране продлили действие режима чрезвычайной ситуации до конца февраля 2021 года.