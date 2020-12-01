Саратов, , 08:47 — REGNUM До 10 декабря ожидается поставка вакцины от коронавирусной инфекции в Саратовскую область. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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По его словам, аптечный склад полностью готов к приему и хранению препарата. Во всех поликлиниках организовывают прививочные кабинеты. Необходимое оборудование для этого уже закуплено.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 26 ноября привито от гриппа 1 029 920 человек, из них 236 351 — дети. За счет федерального бюджета прививки сделали свыше 956,6 тыс. человек. Бесплатную прививку можно сделать по месту жительства.

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