Казань, , 13:23 — REGNUM Жители Татарии стали в шесть раз чаще звонить на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции. В день принимают около 1,2 тыс. звонков, сообщил замглавы минцифры РТ Альберт Яковлев.

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»Если раньше на горячую линию до модернизации в среднем в день поступало двести звонков от жителей, то теперь эта цифра превышает одну тысячу», — отметил он.

Только за минувшие выходные операторы обработали порядка 1,2 тыс. звонков от населения республики. За консультациями на горячую линию можно было обратиться с марта текущего года. В ноябре министерство цифрового развития ее модернизировало. Дозвониться теперь возможно по короткому номеру 112.

ИА REGNUM напоминает, по телефону единой многоканальной горячей линии жители Татарии смогут узнать о лекарственном обеспечении и других актуальных вопросах по коронавирусной инфекции. Теперь контакт-центр проводит консультации круглосуточно как на русском, так и на татарском языке.

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