Биробиджан, , 05:34 — REGNUM В Еврейской автономной области за последнюю неделю заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 199 человек. За весь период в регионе выявили 3012 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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За неделю выписаны с выздоровлением 246 человек. За всё время излечились от COVID-19 2014 жителей ЕАО. За последние семь дней скончались ещё два пациента, таким образом число умерших от коронавируса достигло 50 человек.

В ковидных госпиталях находятся 111 пациентов, ещё 837 человек лечатся на дому. Из 310 специально созданных для лечения от COVID-19 коек заняты 119.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки от COVID-19 скончались ещё два человека, лабораторно заражение коронавирусом подтвердилось у 77 жителей, днём ранее — у 75.