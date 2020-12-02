Петропавловск-Камчатский, , 05:12 — REGNUM На Камчатке за последние сутки от COVID-19 скончались ещё два человека, лабораторно заражение коронавирусом подтвердилось у 77 жителей, днём ранее — у 75, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в крае выявили 7798 случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа на Камчатке выписаны с выздоровлением 107 человек, за всё время — 5644.

Ещё 41 человек направлен на лечение в ковидные госпитали. Всего в стационарах находятся 480 носителей коронавируса. Из 680 специально созданных коек свободными остаются 200. Пневмонией болеют 276 пациентов, у которых лабораторно подтверждено заражение SARS-CoV-2.

За весь период пандемии в крае провели более 212 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, число смертельных случаев от COVID-19 на Камчатке достигло 77.

Как сообщало ИА REGNUM, практику проводить в охваченном пандемией Петербурге массовые концерты на крупных площадках раскритиковали на высшем уровне. «Недопустимой» ситуацию назвали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Роспотребнадзора Анна Попова после того, как в городе разгорелся скандал из-за концертов рэпера Басты 27 и 28 ноября в Ледовом дворце.