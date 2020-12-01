Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли на несколько недель раньше, чем заявляли официальные органы, следует из опубликованных 30 ноября результатов исследования управления по контролю и профилактике заболеваний министерства финансов США (CDC).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Изучив анализы, собранные американским Красным Крестом у жителей девяти штатов, специалисты пришли к выводу, что первые случаи COVID-19 имели место ещё в декабре 2019 года, а не в январе 2020 года, как считалось ранее.

Как сообщается, из 7389 образцов крови, взятых у граждан в период с 13 декабря по 17 января, в 106 были обнаружены антитела к SARS-CoV-2. Речь идёт, в частности, о жителях штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон, Массачусетс, Мичиган, Висконсин, Коннектикут, Род-Айленд.

Напомним, до последнего времени первым официально подтверждённым фактом заражения новым коронавирусом в США считался случай, зафиксированный 19 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки выявлено 156 тысяч случаев заражения коронавирусом