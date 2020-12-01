Белгород, , 17:14 — REGNUM 2510 человек, в том числе 25 детей, инфицированных ВИЧ, состоят на диспансерном учёте по состоянию на 1 ноября 2020 года в Белгородской области. Все несовершеннолетние пациенты получают антиретровирусное лечение, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За январь-октябрь 2020 года зарегистрировано 165 случаев впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в Белгородской области. Показатель заболеваемости за этот период составил 13,24 на 100 тыс. населения, что 33,3% ниже аналогичного периода 2019 года. На диспансерном учёте состоят 2510 человек, в том числе 25 детей и 317 пациентов, пребывающих в учреждениях службы исполнения наказаний. Специальное лечение антиретровирусными препаратами проходят 2222 человек, все дети обеспечены лекарствами.

Среди больных ВИЧ-инфекцией в регионе доминируют мужчины (62% от впервые выявленных в 2020 году), большинство новых случаев отмечено в возрастной группе 30−39 лет (44,2%).

1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом.