Вашингтон, , 16:40 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 156 007 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 1 декабря Университет Джонса Хопкинса.

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Согласно его данным, всего на территории Соединённых Штатов выявлено уже 13 545 793 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались ещё по меньшей мере 1216 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 268 103.

Напомним, днём ранее в США было зафиксировано 138 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 826 больных скончались.