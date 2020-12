Сан-Матео, США, , 16:20 — REGNUM Подписчики сервиса PS Plus уже получили доступ к декабрьской подборке бесплатных игр. Об этом 1 декабря сообщает «Игромания».

В декабре подписчики PS Plus смогут добавить в свою библиотеку сразу три игры. До 4 января 2021 года им будут доступны Worms Rumble, Just Cause 4 и Rocket Arena.

Напомним, PS Plus — это сервис ежемесячной подписки для обладателей консолей семейства PlayStation. С его помощью геймеры могут получить доступ к сетевым функциям в играх.

