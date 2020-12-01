Москва, , 16:10 — REGNUM В РФ разработаны прототипы вакцин от ВИЧ-инфекции. Об этом 1 декабря заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время открытия Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

По её словам, разработкой препаратов занимаются несколько российских научно-исследовательских центров, в том числе Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

"У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в России имеют свои прототипы», — сказала Попова.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье пошла на спад