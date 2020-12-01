Железноводск, Ставропольский край, , 15:39 — REGNUM На ставропольском курорте жители и туристы начали собирать записки с благодарностями, чтобы составить панно с портретом врача. В Железноводске в день старта в акции 1 декабря приняли участие более 400 человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

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"Жители и гости нашего города благодарят российских медиков за самоотверженный труд и подвиг, который они совершают ежедневно. Все записки с благодарностями, которые мы будем собирать до 20 декабря, будут объединены в огромное панно, центром которого станет образ российского доктора. Само полотно представим 11 января, в день освобождения Железноводска от фашистов», — сообщил глава города Евгений Моисеев.

География первых участников акции составила 12 регионов России.

Все участники акции получат памятный значок с хештегом #СпасибоВрачам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хештег «Спасибо врачам!» появится в Железноводске. Его нанесут на входную группу Госпитального терренкура, который создается в Железноводске на средства курортного сбора.

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