Железноводск, Ставропольский край, , 15:11 — REGNUM Хештег «Спасибо врачам!» появится в Железноводске. Глава ставропольского курорта Евгений Моисеев заявил, что важный хештег #СпасибоВрачам нанесут на входную группу Госпитального терренкура, который создается в Железноводске на средства курортного сбора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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"Госпитальный терренкур станет единственной пешеходной тропой страны, где будет увековечена слава города-госпиталя. Врачи на передовой боролись за жизни солдат-освободителей во время Великой Отечественной войны, а сейчас самоотверженно сражаются с коронавирусом», — сказал Евгений Моисеев.

По всей протяженности Госпитального терренкура будут установлены каменные стелы, а освещаться уникальная пешеходная тропа будет фонарями-гвоздиками и стилизованными фонарями с красными звездами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Терренкур Победы» будут освещать 6-метровые фонари, выполненные в виде цветов гвоздик, а по всей протяженности пешеходной тропы, которая ведет с центральной улицы к исторической части Каскадной лестницы, будут размещены инсталляции, рассказывающие о жизни города-госпиталя Железноводска. Каменную стелу у входа на терренкур украсит текст благодарственной телеграммы, которую Сталин направил медикам Железноводска за их самоотверженный труд.

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