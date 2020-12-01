Москва, , 15:34 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает недопустимым сокращение каникул для школьников на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

«Исхожу из того, что сокращать школьные каникулы нельзя. Если дети не будут нормально отдыхать, это неизбежно скажется на их здоровье и иммунитете. В результате получим новые эпидемии среди школьников в следующем учебном году и падение успеваемости. Если же в каком-то регионе органы образования понимают, что пройти всю необходимую в этом классе школьную программу не удается, то продление учебного года возможно лишь при условии, что будут продлены и каникулы», — сказал Миронов.

Парламентарий считает важным сосредоточиться на возобновлении учебного процесса в нормальном режиме — при соблюдении всех мер безопасности.

Кроме того, по его мнению, необходимо следить за режимом работы учителей, оплатой сверхурочных часов и больничных, «эффективно выстраивать образовательный процесс с учетом текущей обстановки».

Ранее сообщало о том, что Свердловской области рассматривают возможность продления учебного года до 12 июня 2021 года.

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