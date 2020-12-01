Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга, которую по традиции установят на Дворцовой площади, привезут из леса в Ленинградской области 8 декабря. Об этом 1 декабря телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Новогодняя ночь при встрече 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, 7 декабря специалисты планируют выехать на демонтажные работы в лес.

«Это будет практически войсковая операция, которая займет до полутора суток. Где-то к ночи восьмого декабря мы планируем привезти ель на Дворцовую площадь, если погода не внесет коррективы», — отметил чиновник.

Украсят главную городскую ель в этот раз винтажном стиле — персонажами из советских мультфильмов и старыми открытками, а праздничные огни зажгутся 20 декабря.

В этом году впервые после многолетнего перерыва новогодняя ель на Дворцовой площади будет живой, такое решение приняли сами горожане, отдав за это большинство голосов при соцопросе. Выбирали ее долго, около месяца, и в конечном счете нашли в лесничестве во Всеволожском районе Ленинградской области. В высоту ёлка будет 25 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге отменили встречу Деда Мороза на Дворцовой площади

Напомним, ранее в Петербурге отменили традиционную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади и работу общественного транспорта в новогоднюю ночь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ночной транспорт отменят на Новый год и запустят на Рождество