Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге общее количество школьных классов, переведенных на дистанционную форму обучения, достигло 1%. Об этом 1 декабря сообщили в городском комитете по образованию.

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По данным на сегодняшний день, в городе в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 217 классов в 91 школе, что на 64 класса и на 16 школ больше, чем было сутками ранее.

«Это 1% от общего количества классов в городе», — пояснили в комитете по образованию.

Количество обучающихся, находящихся дома на смешанном формате обучения, составляет 13 811 человек, что на 657 учащихся больше, чем было сутками ранее.

Кроме того, на карантин закрыты 10 групп в восьми детских садах.

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