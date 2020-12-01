Пекин, 1 декабря 2020, 13:53 — REGNUM Ролевой экшен Genshin Impact стал «Лучшей игрой 2020 года» по версии Google Play. Об этом 1 декабря сообщило издание Venture Beat.
Титул «Лучшего приложения 2020 года» получила Loóna: Bedtime Calm & Relax. При этом «Лучшей игрой по выбору пользователей из США» стала SpongeBob: Krusty Cook-Off.
Напомним, Genshin Impact — это условно-бесплатная ролевая игра с открытым миром, разработкой которой занимается китайская студия MiHoYo. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.
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