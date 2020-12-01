Владикавказ, , 13:48 — REGNUM В Северной Осетии в тяжелом состоянии находятся 109 пациентов ковидных госпиталей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 из них, сообщили 1 декабря в минздраве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

За минувшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него попали 130 жителей республики. Общее число госпитализированных составляет в настоящее время 1339 человек, в том числе 33 ребенка. Из них у 377 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно.

Общая численность носителей инфекции в РСО-Алании увеличилась до 9524 человек. Из них выздоровели 8790 пациентов. Не смогли спасти врачи 77 человек.

Читайте также: Коронавирус в Северной Осетии: растет число заразившихся и вылеченных