Владикавказ, , 15:53 — REGNUM В Северной Осетии численность новых выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедший день выросла на 73. Это рекордный показатель за последние месяцы. таким же рекордным является и показатель вылечившихся за минувшие сутки — 97 человек. Такие данные приводит 18 ноября федеральный оперативный штаб.

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При этом республиканский минздрав сообщает о том, что в стационары республики госпитализированы 1303 пациента. Прирост за сутки также значительный — 130 человек. У 339 человек референс-центром подтвержден COVID-19, в том числе у 21 ребенка.

В тяжелом состоянии остаются 119 пациентов, они помещены в реанимацию, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«Всего в республике COVID-19 подтвержден у 8536 человек, из них 7612 выздоровели, 73 летальных случаев», — говорится в сообщении минздрава на официальной странице в Instagram.

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