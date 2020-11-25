Казань, , 14:18 — REGNUM С марта 2020 года в Татарии работает единая многоканальная горячая линия по вопросам COVID-19. По телефону +7 (800)222−59−00 жители Татарии смогут узнать о лекарственном обеспечении и других актуальных вопросах по коронавирусной инфекции. Теперь контакт-центр проводит консультации круглосуточно как на русском, так и на татарском языке.

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Помимо этого, в регионе продолжает консультировать голосовой помощник Лилия. С помощью робота можно получить ответы на вопросы о коронавирусе, его симптомах, действующих в Татарии ограничениях. В дальнейшем список запрашиваемых вопросов планируют расширить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава региона Рустам Минниханов поручил запустить горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. По его словам, «надо плотно работать с населением, объяснить, куда обращаться, вся система должна работать слаженно».

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