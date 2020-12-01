Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Пандемия отодвинула в умах петербуржцев все остальные проблемы на второй план и обострила трудности. Об этом сообщил 1 декабря директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Исследовательская организация проводила социологическое исследование по теме объединения Санкт-Петербурга и Ленобласти, но тема коронавируса существенно повлияла на результаты опросов.

Так, на вопрос о главных проблемах Петербурга, которые их беспокоят больше всего, 30% жителей назвали перебои в работе учреждений здравоохранения и низкие социальные выплаты, их труднодоступность.

«Сразу мы понимаем — это результат коронавируса. Никогда такого не было, чтобы именно эти два пункта так заметно выбивались. То есть проблематика, вызванная эпидемией коронавируса, доминирует», — сказал Солонников.

Второй по значимости кластер — пункты, получившие более 20% поддержки респондентов, это стандартные проблемы жизни города: плохое состояние дорог, плохая экология, рост безработицы.

«В основном люди недовольны тем, как решаются проблемы», — добавил Дмитрий Солонников. На вопрос об удовлетворении решением проблем «скорее, нет» и «точно нет» ответили 57% опрошенных.

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2020 года во всех районах города, были опрошены 1200 человек старше 18 лет.