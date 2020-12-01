Новосибирск, , 12:43 — REGNUM Вопрос о возможном продлении новогодних каникул в новосибирских школах сейчас не рассматривается. Об этом на брифинге сегодня, 1 декабря, заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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Ожидается, что зимние каникулы пройдут в ранее согласованные даты.

Федорчук уточнил, что массовых мероприятий в школах не будет, но дошкольные учреждения и начальная школа могут провести праздники внутри классов, без привлечение сторонних гостей и с соблюдением требований Роспотребнадзора, без смешивания классов.

Отметим, что в настоящее время обучение во всех классах в штатном режиме с соблюдением САНПиН осуществляется в 60% новосибирских школ — это малокомплектные школы и специальные коррекционные школы. В остальных школах ученики 1−5 и 11 классов обучаются в очном режиме, 6−10 классы — в дистанционном формате.