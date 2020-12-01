Кызыл, , 12:32 — REGNUM В Туве создадут центр реабилитации людей, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, этот вопрос поднимают посетители общественной приёмной регионального отделения ЕР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

«Начинаем эту работу на базе санатория «Серебрянка», — написал глава на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня в стационарах столицы региона Кызыла остаются 83 пациента в тяжёлом состоянии. Семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 12 584. Большинство инфицированных к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.

Читайте также: В Туве за сутки выявлено 86 носителей коронавируса