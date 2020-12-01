Кызыл, , 08:58 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 12 584. За последние сутки здесь выявлено 86 новых носителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Тандинского, Кызылского, Бай-Тайгинского, Каа-Хемского и других районов. За сутки госпитализировано 33 человека. Между тем, в стационарах республиканской столицы лечатся 83 пациента в тяжёлом состоянии. Семь больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«За последние сутки выздоровело 213 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 202», — добавили в Минздраве.

Добавим, что на фоне пандемии в республике выросло число ВИЧ-инфицированных. Как сообщало ИА REGNUM, прирост за 10 месяцев составил 30 новых случаев, а всего в регионе зарегистрировано 274 заражённых, в том числе двое детей до 14 лет.

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