Саратов, , 14:12 — REGNUM Продолжается подготовка к празднованию Нового года в Саратове. На театральной площади с 30 ноября ведутся работы по установке главной новогодней елки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В настоящий момент завершен монтаж металлического каркаса и основания объекта. Сегодня, 1 декабря, рабочие приступили к «набивке» конусовидной формы ели. Здесь будут зафиксированы в специальной конструкции порядка 350 сосен длиной от одного до 3,5 метров. Помимо этого, на площади установят малые архитектурные формы — оленей, светодиодный тоннель, композиции «Мишка на Севере», «Балерина», «Дружба» и многое другое. Новогодние инсталляции станут доступны вскоре для всех желающих сфотографироваться в праздничном убранстве города.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове новогодние ели появятся в сквере Октябрьского района и на других улицах. С 26 ноября украсили гирляндами улицу Рахова. Также здесь установят новогодний квартет снеговиков и карету. В Заводском районе в парке «Дружба народов» разместят волшебные сани Деда Мороза и новогодние светящиеся шары. В сквере имени М. Расковой появится праздничная фотозона.

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